Siamo in pieno periodo di calciomercato, e l’Atalanta (come tutte le società di Serie A) si sta muovendo in maniera molto dinamica per cercare di rinforzare al meglio una rosa che si è confermata per il secondo anno di fila la terza forza del campionato. In molti si stanno soffermando sui probabili colpi in entrata (Miranchuk e Vojvoda su tutti), ma per quanto concerne le cessioni, è un capitolo tanto chiaro quanto scontato: indipendentemente da tutto quello che si sente tra voci e proposte ai limite del “sentito dire”. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

Permanenza o cessione a offerte alte: il sintomo di essere una grande società – L’Atalanta ormai si è confermata come una delle forze più competitive del campionato, ma l’ambizione di una società si vede anche dal calciomercato, anzi, più nelle uscite che non (solo) nelle entrate. Perché? Il motivo è abbastanza semplice: consolidando una rosa abbastanza competitiva, e di conseguenza cambiando notevolmente la routine storica (prima i “big” venivano ceduti subito), fa capire tanto sulle intenzioni societarie. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di tenere tutti, e se nel caso qualcuno volesse essere ceduto, si tenderà a valutare tantissimo la pedina. Esagerazione? No, è una tutela del proprio lavoro fatto: giocatori di una fascia alta meritano prezzi alti, e non si accettano svalutazioni, con l’intenzione di far valere ancora la propria forza (proprio come fanno le grandi squadre).