L’Atalanta ha disputato una grandissima stagione sotto tutti i punti di vista, e ai microfoni de L’Eco di Bergamo, ha parlato il presidente Antonio Percassi: tra Champions a Bergamo, bilanci, PSG e Josip Ilicic.

Champions a Bergamo – “Noi abbiamo deciso di avviare i lavori in Curva Sud per avere uno stadio adeguato da presentare all’Uefa. Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo giocare la Champions League a Bergamo. Porte chiuse? Assolutamente no, il nostro stadio sarà pieno di bergamaschi in festa. Lo facciamo per questo, e mi permetta di ringraziare Roberto Spagnolo e tutto lo staff dell’Atalanta per il grandissimo impegno dimostrato in queste settimane”.

Bilancio stagionale – “Abbiamo fatto un miracolo, questa è una stagione stratosferica, è impossibile svegliarsi da questo sogno meraviglioso: per non parlare del gioco espresso. Penso alla grande prestazione di 3 settimane fa sul campo della Juve, aldilà dei calci di rigori”.

Sulla sfida contro il PSG – “Siamo orgogliosi e onorati di essere lì, di vedere l’Atalanta tra le prime otto squadre d’Europa. Risultato semplicemente straordinario, siamo in compagnia di squadroni pazzeschi ai vertici della Champions. Incontreremo i più forti del mondo. Di solito il 12 agosto giocavamo un’amichevole in ritiro a Clusone, quest’anno ci aspettano Neymar e Mbappe, ma serve stare con i piedi per terra”.

Su Ilicic – “Ilicic? Siamo vicini a Josip, sperando di rivederlo la prossima stagione”.