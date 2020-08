Manca soltanto un giorno alla partite delle partite (in quel di Bergamo viene considerato addirittura il giorno dei giorni). Atalanta-PSG è considerata da tutti come il punto più alto della storia nerazzurra, e il fatto di giocare in quel di Lisbona come fu nel lontano 1988 vale addirittura doppio. La squadra è arrivata ieri nel tardo pomeriggio, con tanta voglia di giocarsela alla pari contro una delle protagoniste più forti di questa competizioni. Il conto alla rovescia è appena cominciato, e i tifosi non vedono l’ora di trascinare la stessa Atalanta verso un risultato tanto importante quanto storico. Come sempre non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la giornata odierna di Gomez e compagni in Portogallo per quanto concerne la rifinitura.

Rifinitura in casa Atalanta pre PSG: la photogallery della situazione – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram (e anche dal direttore operativo Roberto Spagnolo), l’Atalanta ha pubblicato delle fotografie della rifinitura dei ragazzi di Gian Piero Gasperini. Concentrazione, emozione, grinta e tanta voglia di dimostrare il proprio valore: sono questi gli elementi che caratterizzano l’attuale contesto nerazzurro. Quella di domani sarà una partita molto complicata: oggettivamente parlando i francesi sono molto più forti, ma la palla è rotonda e il risultato non è scontato.