La preparazione in vista della sfida storica contro il PSG per quanto concerne i quarti di finale della Champions League è appena cominciata per l’Atalanta: otto giorni dove i nerazzurri dovranno concentrarsi al meglio per fare qualcosa di straordinario. L’attesa in tutta Bergamo non fa altro che aumentare il desiderio di vedere quella partita, nonostante non si possa essere presenti allo stadio per via dell’emergenza Coronavirus. Aldilà di Josip Ilicic (e del partente Tameze), tutta la squadra è a disposizione per l’impegno più importante della stagione orobica. Ecco il comunicato della stessa Atalanta per quanto concerne l’inizio della preparazione pre PSG.

Il comunicato dell’Atalanta in vista del PSG

“Concluso il campionato, l’Atalanta tornerà a lavoro dopo i due giorni di riposo concessi da mister Gasperini. In programma una seduta d’allenamento al Centro Bortolotti di Zingonia per cominciare a preparare la sfida dei quarti di finale di UEFA Champions League 2019-2020 contro il Paris Saint-Germain, in programma il 12 agosto a Lisbona. Now that the league is over, the Nerazzurri will resume training, Tuesday 4 August, after two days off given by coach Gasperini. A training session at the Bortolotti Training Centre in Zingonia is set for tomorrow, to start preparing for the 2019-2020 UEFA Champions League quarter-final match against Paris Saint-Germain”.