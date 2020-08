Atalanta, svelata la prima maglia 2020/2021

View this post on Instagram

Siamo entusiasti di annunciare una nuova partnership con @plus500! 🤝 Azienda leader a livello internazionale, sarà main sponsor #Atalanta per le prossime 3 stagioni. Benvenuti e #ForzaAtalanta! 🙌 ⠀ We’re excited to announce a new partnership with #Plus500! 🤝 This leading international company will be our main sponsor for the next 3 seasons. Welcome and Forza Atalanta! 🙌 ⠀ #GoAtalantaGo ⚫️🔵