L’assenza di Josip Ilicic ha ridimensionato completamente il calciomercato dell’Atalanta: da quei piccolissimi dettagli che servivano per completare al meglio la rosa ad una vera e propria “caccia” al sostituto perfetto. Negli ultimi giorni la società nerazzurra ha preso in considerazione un determinato numero di profili, ma quello che, ora come ora, risulta il profilo più vicino è sicuramente quello di Florian Thauvin: classe 1993 in forza al Marsiglia. Per la Dea sarebbe un grandissimo colpo che alzerebbe ulteriormente l’asticella, ma non perdiamoci in chiacchiere e proviamo ad analizzare la situazione al dettaglio (tra caratteristiche tecniche e possibile trattativa per portarlo direttamente alla corte bergamasca).

Florian Thauvin e l’Atalanta: la situazione attuale

Come risultato negli ultimi giorni, i nerazzurri hanno mostrato un fortissimo interesse nei confronti di Thauvin: come se fosse un profilo che andava aldilà del classico concetto di “vice”. Il costo del cartellino si aggira intorno ai 12 milioni di euro, ma il nodo per poter rendere tale contesto tutto in discesa riguarda l’ingaggio. Secondo quanto sottolineato anche da TMW, lo stipendio è abbastanza alto (si parla di 4,5 milioni all’anno), anche se c’è grande ottimismo nel riuscire a trovare la soluzione ideale. Se sarà fumata bianca staremo a vedere nelle prossime settimane.