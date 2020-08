Calciomercato Atalanta: alla ricerca del vice Ilicic – L’Atalanta è assolutamente alla ricerca di un attaccante, più precisamente uno in grado di coprire il tanto citato ruolo del vice-Ilicic. L’assenza del numero 72 atalantino ha pesato (e non poco) sul piano della qualità: i nerazzurri hanno tanta tecnica, ma con Josip era tutta un’altra musica. Nonostante il calciomercato cominci il primo giorno di settembre, la Dea si è dimostrata molto dinamica nel cercare un profilo adatto a quelli che sono gli schemi di Gian Piero Gasperini: quella pedina offensiva in grado di compiere a pieno il ruolo del fantasista. Ma quali sono effettivamente i nomi che l’Atalanta ha segnato sul suo taccuino? Analizziamo la situazione.

Calciomercato Atalanta: la lista offensiva nerazzurra

Aleksey Miranchuk – Classe 1995, attaccante della Lokomotiv Moskva. Per lui l’Atalanta aveva offerto quasi 20 milioni di euro, ma sul giocatore c’è anche il Milan. Le quote per una possibile plusvalenza si sono alzate, anche se la Dea è disposta ad arrivare a determinate cifre (non certamente troppo elevate).

Pedro De La Vega – Giocatore che è già stato trattato dai tempi della quarantena. Qualità, fantasia e giovinezza al potere per l’attuale giocatore del Lanus, ad un costo pari a 12 milioni di euro. Il ragazzo è ritornato sotto osservazione due settimane fa. Possibile trattativa? Tutto da valutare.

Jérémie Boga – Risultato l’interesse dell’Atalanta qualche giorno fa. Risulta che i nerazzurri siano intenzionati a valutare il francese in forza al Sassuolo. Prezzo fissato a 25 milioni, e se la priorità dell’attaccante è quella di venire a Bergamo, la strada sarà tutta in discesa.

Florian Thauvin – Col Marsiglia ha regalato goal e qualità: profilo interessante che all’Atalanta ha stuzzicato l’appetito nerazzurro. L’unico nodo? L’ingaggio. Come riportato da TMW, il ragazzo prende 4 milioni, ma la Dea tenterà di dimezzare lo stipendio dell’attaccante.