Calciomercato Juventus, accordo con Gosens: si tratta con l’Atalanta

La Juventus ha messo gli occhi su Robin Gosens: l’esterno tedesco è esploso definitivamente in questa stagione e i bianconeri vogliono portarlo a Torino.

Si muove, anche in entrata, il mercato della Juventus perchè dopo la cessione ufficiale di Matuidi ( si tratta per quelle di Khedira e Higuain) Paratici ha iniziato a sondare il terreno per qualche giocatore e regalare a Pirlo una rosa pronta per tutte e tre le competizioni. Si sono fatti diversi nomi si parla di comprare un centrocampista ( oltre all’acquisto già chiuso di Arthur) e di un attaccante che possa andare a sostituite Higuain e potrebbe far coppia con Ronaldo. Paratici, però, vuole rinforzare la difesa specialmente su un punto debole degli ultimi anni ovvero i terzini: Alex Sandro non è incedibile ( viste le prestazioni insufficienti dell’ultimo anno) ed ha molto mercato soprattutto in Premier League. Cuadrado riadattato terzino per le poche garanzie offerte da Danilo e De Sciglio col secondo sul mercato cosa che ha costretto i bianconeri a muoversi anche su quel fronte.

Il nome più caldo è quello di Robin Gosens: l’esterno dell’Atalanta, dopo l’ottima stagione disputata, ha gli occhi puntati delle big italiane che lo vorrebbero in rosa per rinforzare le proprie fasce. La Juventus è stata la prima a muoversi seriamente per il giocatore è avrebbe ottenuto l’ok del tedesco al trasferimento a Torino e non resta che trattare con i bergamaschi. L’Atalanta valuto Gosens 30/35 milioni di euro una cifra alla portata dei bianconeri che monitorano la situazione per provare ad ” abbattere” quel costo: infatti, il club nerazzurro, è interessato a diversi giocatori bianconeri su tutti Perin, che andrebbe a sostituire l’infortunato Gollini, e Romero attualmente al Genoa ma di proprietà bianconera. Non si escludono, dunque, scambi in questa trattativa ma un pre accordo, a questo trasferimento, è arrivato ed è il più importante.