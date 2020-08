Calciomercato Milan: ecco il tesoretto per la prossima stagione

Archiviata la pratica Cagliari con un netto 3-0, in casa Milan gli occhi sono tutti rivolti alla finestra di mercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo della società è quello di costruire una rosa competitiva per Stefano Pioli, fresco di conferma dopo gli ottimi risultati ottenuti e il conseguente abbandono della pista Rangnick. Stando alle indiscrezioni, qualora fosse approdato a Milano, il tecnico tedesco avrebbe avuto a disposizione un budget di circa 75 milioni di euro per rinforzare la squadra in ogni reparto: ora, con l’inaspettata conferma del tecnico parmigiano, il tesoretto stanziato dal fondo Elliott sarebbe aumentato, arrivando a raggiungere una cifra pari a 100 milioni. Con questo ampio margine di manovra i vari Gazidis, Maldini e Massara dovranno dar vita a un progetto tecnico in grado di garantire risultati e prestazioni, riportando il club nelle zone più nobili della classifica e ottenendo quella prestigiosa qualificazione per la Champions League che manca ormai da troppi anni in via Aldo Rossi. I rinnovi di Donnarumma e di Ibrahimovic costituiscono il primo tassello del mosaico di acquisti e cessioni che caratterizzerà la rovente estate rossonera, con l’imperativo di migliorare quanto fatto finora attraverso un mercato intelligente e di mantenere la coesione che il gruppo ha trovato in questi ultimi mesi.

Fonte: Calciomercatoweb.it