Calciomercato Milan: via Duarte, ecco chi arriva in difesa

Il Milan pensa a rinforzare anche la difesa. Dopo le idee Bakayoko dal Chelsea e Diaz dal Real Madrid, rispettivamente per puntellare il centrocampo e l’attacco, ora i rossoneri hanno individuato un innesto anche per la retroguardia. Si tratta di German Pezzella, centrale difensivo argentino, classe ’91, attualmente in forza alla Fiorentina. Nella giornata di ieri il suo procuratore Martin Guastadisegno ha incontrato i dirigenti rossoneri per parlare del suo possibile trasferimento a Milano. L’incontro pare essere andato per il meglio e ora la palla passa alle 2 società, Milan e Fiorentina, che dovranno trovare l’intesa.

Milan e Fiorentina: si prepara lo scambio Duarte – Pezzella

Incassato l’accordo di massima con il giocatore, Milan e Fiorentina si stanno parlando per trovare l’accordo. Le parti potrebbero definire uno scambio che porterebbe a Firenze Leo Duarte, che al Milan non ha convinto anche per colpa dei troppi infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni, e a Milano l’argentino Pezzella, che arriverebbe come valida alternativa ai titolari Romagnoli e Kjaer. Maldini e Pradè si incontreranno nei prossimi giorni per definire i dettagli dello scambio. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.