Calendario Serie A Femminile 2020/21: squadre e giornate del campionato che partirà il prossimo 23 Agosto. Presentata oggi a Milano, nella sede di Sky, la nuova stagione sportiva della Serie A Femminile, che partirà nell’ultimo fine settimana di agosto con la nuova stagione sportiva. Anche quest’anno match in diretta su Sky e TIMVision.

Calendario Serie A Femminile, ecco quando si torna a giocare

La Serie A femminile si prepara a ripartire: la caccia alla Juventus, campione d’Italia nelle ultime tre stagioni, avrà il via il prossimo 23 agosto e verrà trasmessa in esclusiva sui canali Sky Sport. Ecco nel dettaglio cosa ci aspetterà la nuova stagione della Serie A Femminile.

La Juve campione d’Italia alla prima sarà a Verona. Sara Gama è già carica: “Sappiamo che quest’anno sarà un po’ diverso dagli altri, ma non ci perdiamo d’animo. Siamo contente che il nostro club abbia aperto l’Allianz per permetterci di festeggiare ma ora pensiamo già alla nuova stagione”. Ad interrompere l’egemonia bianconera ci proverà il Milan, quando alla quarta giornata nel primo week end di ottobre, ospiterà la Juventus. E poi c’è l’Inter, rafforzata da una campagna acquisti di alto livello con Regina Baresi che non vede l’ora di giocare il derby alla sesta giornata. Ma questa stagione sarà la volta anche delle squadre romane. Elisa Bartoli, romana e romanista, vuole migliorare il quarto posto dell’anno scorso: “sarà un campionato dove vogliamo migliorare il quarto posto dell’anno scorso. Ma meglio non fare proclami e speriamo bene”.

Il Calendario Serie A Femminile è stato quindi svelato e la nuova stagione è pronta a partire. Anche quest’anno, grazie al recente accordo tra Sky Italia e la FIGC Femminile, le partite del campi0nato italiano saranno trasmesse in diretta e in esclusiva su Sky Sport: in totale saranno circa cinquanta i match tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Le donne sono pronte a ripartire nel week end del 22/23 agosto per una stagione esaltante nell’anno del rilancio.

⚽ Si torna in campo con la #SerieAFemminile @TIM_vision 🔝

Calcio d'inizio il 22 agosto 🔜

Il calendario con tutte le giornate del Campionato 2020/2021 🗓 Pronti per la nuova stagione?!🤩 La News ➡️ https://t.co/FLUqyjXRjw#CalcioFemminile pic.twitter.com/pgcp1fkV6y — FIGC Calcio Femminile (@FIGCfemminile) August 6, 2020

1^Giornata (23 agosto – 24 gennaio)

Empoli Ladies – San Marino Academy

Fiorentina – Inter

Verona Women – Juventus

Milan – Florentia San Gimignano

Pink Bari – Napoli

Sassuolo – Roma

2^Giornata (30 agosto – 7 febbraio)

Roma – Pink Bari

Florentia San Gimignano – Verona Women

Inter – Sassuolo

Juventus – Empoli Ladies

Napoli – Fiorentina

San Marino Academy – Milan

3^Giornata (6 settembre – 28 febbraio)

Empoli Ladies – Roma

Fiorentina – Florentia San Gimignano

Verona Women – Inter

Juventus – San Marino Academy

Milan – Pink Bari

Sassuolo – Napoli

4^Giornata (4 ottobre – 7 marzo)

Roma – Verona Women

Fiorentina – Sassuolo

Milan – Juventus

Napoli – Inter

Pink Bari – Empoli Ladies

San Marino Academy – Florentia San Gimignano

5^Giornata (11 ottobre – 20 marzo)

Empoli Ladies – Milan

Florentia San Gimignano – Napoli

Verona Women – Pink Bari

Inter – Roma

Juventus – Fiorentina

Sassuolo – San Marino Academy

6^Giornata (18 ottobre – 28 marzo)

Empoli Ladies – Napoli

Fiorentina – Verona Women

Milan – Inter

Pink Bari – Juventus

San Marino Academy – Roma

Sassuolo – Florentia San Gimignano

7^Giornata (8 novembre – 18 aprile)

Roma – Fiorentina

Florentia San Gimignano – Empoli Ladies

Verona Women – San Marino Academy

Inter – Pink Bari

Juventus – Sassuolo

Napoli – Milan

8^Giornata (15 novembre – 2 maggio)

Empoli Ladies – Inter

Florentia San Gimignano – Juventus

Milan – Roma

Pink Bari – Fiorentina

San Marino Academy – Napoli

Sassuolo – Verona Women

9^Giornata (6 dicembre – 9 maggio)

Roma – Florentia San Gimignano

Fiorentina – Milan

Verona Women – Empoli Ladies

Inter – San Marino Academy

Napoli – Juventus

Pink Bari – Sassuolo

10^Giornata (13 dicembre – 16 maggio)

Empoli Ladies – Fiorentina

Florentia San Gimignano – Inter

Juventus – Roma

Milan – Sassuolo

Napoli – Verona Women

San Marino Academy – Pink Bari

11^Giornata (17 gennaio – 23 maggio)

Roma – Napoli

Fiorentina – San Marino Academy

Verona Women – Milan

Inter – Juventus

Pink Bari – Florentia San Gimignano

Sassuolo – Empoli

(fonte: Sky Sport)