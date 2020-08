Match valevole per la 38.a e ultima giornata del campionato di Serie A, Bologna Torino si giocherà al “Renato Dall’Ara” di Bologna alle ore 20.45, a porte chiuse come da protocollo sanitario vigente per le norme anti-Covid19.

Entrambe le squadre sono salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato, se non chiuderlo in bellezza: il Bologna è dodicesimo con 46 punti mentre il Torino è sedicesimo a quota 39.

Prima di scoprire dove vedere Bologna Torino in diretta tv e streaming, la presentazione della sfida.

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha fatto un campionato oltre le proprie aspettative, accarezzando per un attimo anche il sogno Europa League, ma nelle ultime 7 partite ha vinto solo 3-2 contro il Lecce il 26 luglio; il Torino di Moreno Longo invece si è salvato domenica scorsa pareggiando a Ferrara con la Spal, ma non vince da quattro giornate (3-0 in casa contro il Genoa).

Nel Bologna gli assenti saranno Bani, Krejci, Tomiyasu e Dijks, nel Torino invece out Meitè e Lyanco squalificati oltre al lungodegente Baselli e all’infortunio di De Silvestri.

I precedenti storici in casa dei rossoblu vedono il Bologna in vantaggio con 33 partite vinte su 61 incontri disputati, 16 pareggi e soltanto 12 vittorie granata, con l’ultima vittoria esterna del Toro che risale all’aprile 2016, grazie al gol di Andrea Belotti che quest’anno ha già realizzato 16 reti.

L’arbitro della sfida sarà Di Martino della sezione di Teramo (curiosità: è l’arbitro della partita scudetto vinta dalla Primavera del Torino sotto la guida di Longo), gli assistenti sono Rossi e Scarpa, il quarto uomo Abisso, al VAR ci saranno Valeri coordinato all’AVAR Del Giovane.

Dove vedere Bologna Torino: streaming e diretta tv

Dove vedere Bologna Torino: il match sarà trasmesso in diretta tv e in esclusiva da Sky Sport, sul canale Sky Calcio 3 (253) del satellite, la telecronaca sarà affidata a Moreno Marinozzi e Giancarlo Marocchi.

Per gli abbonati Sky, la partita Bologna Torino sarà visibile in streaming anche su Sky Go, sia da dispositivi mobili che su smartphone. La sfida del “Dall’Ara” sarà trasmessa anche in tv e streaming su Now TV, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A attraverso l’acquisizione di un ticket: questa opzione è disponibile anche per i non abbonati Sky.