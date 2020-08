L’Atalanta 2020/2021 sta consolidando le proprie basi nella maniera migliore possibile: i giocatori stanno ricaricando le batterie, Josip Ilicic è finalmente ritornato in Italia, la società guidata da Percassi sta ultimando i bilanci sia calcistici che economici della stagione e Sartori (grazie anche all’aiuto del mister grugliaschese Gian Piero Gasperini) sta cercando di portare a casa qualche nuovo acquisto. Semplicemente il punto di partenza perfetto per quella che sarà la nuova stagione calcistica tra entusiasmo, impegno, concentrazione e tanta voglia di fare bene. E sullo stadio? Il Gewiss Stadium presenta delle novità importantissime in termini strutturali, ai fini dell’obiettivo di portare la Champions League a Bergamo. Analizziamo la situazione in cantiere.

Gewiss Stadium, novità all’interno del cantiere

Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’Atalanta ha pubblicato delle foto nella quale viene evidenziata la gradinata completa dell’attuale Tribuna Rinascimento. Dopo settimane di attesa e ore di duro lavoro, finalmente la base strutturale del nuovo settore è stata ultimata nella maniera migliore possibile. Il prossimo passo sarà quello dei dettagli (sia interni che esterni), contando anche della copertura che dopo 28 anni viene finalmente sistemata. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri in quel di Bergamo.