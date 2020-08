La stagione calcistica 2019-20 dell’Atalanta Bergamasca Calcio è finita con l’eliminazione ai quarti di finale della UEFA Champions League contro il PSG. Tanto particolare quanto stellare l’annata dei nerazzurri allenati da Gian Piero Gasperini: dal record di punti fino ai 98 goal segnati, dal consolidamento del quarto posto (diventato poi terzo) fino alla cavalcata europea, dalla quarantena per via del Covid 19 alla carica di voler regalare alla città di Bergamo un grande sorriso. Questi sono stati gli elementi principali che hanno caratterizzato i bergamaschi nel corso di questi mesi, e ora è tempo di pensare al futuro: per esempio i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo, nella quale non ci si ferma neanche di un centimetro pur di completare l’opera prima del 7 settembre.

Gewiss Stadium, la Tribuna Rinascimento prende forma

Sia con un video pubblicato sul proprio canale Youtube che con dei post su Instagram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha evidenziato il punto sui lavori alla Tribuna Rinascimento del Gewiss Stadium di Bergamo. Da evidenziare le nuove gradinate (in linea con gli standard moderni), il rifacimento interno della copertura (la parte strutturale di questo dettaglio verrà rivalutata più avanti) e una base solida che in futuro si trasformerà in qualcosa di veramente imponente.