L’Atalanta è pienamente concentrata sull’inizio della nuova stagione calcistica 2020/2021. C’è tanta voglia di fare il salto di qualità, e la società sta lavorando al meglio per potenziare una squadra che si è confermata ad alti livelli anche l’ultimo campionato. Intanto, in quel di Bergamo, i lavori al Gewiss Stadium sono come sempre a pieno regime nella maniera migliore possibile: con delle novità molto interessanti per quanto concerne la struttura, soprattutto in Curva Sud. Analizziamo la situazione attuale.

Gewiss Stadium, la situazione all’interno del cantiere

I lavori in Curva Sud: cosa succede all’interno del Gewiss Stadium – Attraverso post pubblicato sul proprio profilo di Instragram, il direttore operativo dell’Atalanta Bergamasca Calcio Roberto Spagnolo ha fatto vedere cosa succede all’interno del cantiere, nella quale la novità strutturale è abbastanza evidente. Come si può notare, oltre alle nuove gradinate in Tribuna Rinascimento, la Curva Sud è stata sottoposta a dei piccoli interventi. La nuova veste atalantina per quanto concerne il Gewiss Stadium sta prendendo forma, e sarà questione di tempo prima di vedere l’intera opera nel pieno della sua completezza (con dietro l’angolo tutte le decisioni per quanto concerne la copertura: struttura che non viene modificata dal lontano 1991). Il messaggio è chiaro: “Champions a Bergamo“. Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.