L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è pienamente concentrata sulla sfida contro il PSG: semplicemente una delle partite più importanti della storia nerazzurra. Dopo un campionato affrontato nella maniera migliore possibile, la Dea vuole concludere questa stagione con la consapevolezza dei propri mezzi, cercando di arrivare fino alla finale tanto desiderata quanto fantastica. Con i francesi non sarà assolutamente facile, ma la palla è rotonda e può accadere di tutto. Se da una parte la squadra sta pensando alla sfida del 12 agosto, la società guidata da Percassi, oltre al calciomercato, sta osservando i lavori a pieno regime della Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. Ecco la situazione all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, la situazione all’interno del cantiere

Attraverso il suo profilo Instagram, l’Atalanta ha pubblicato sia un video che delle fotografie scattate all’interno del cantiere (aldilà della pioggia). Già si comincia a vedere la famosa base di quella che sarà la nuova Tribuna Ubi del Gewiss Stadium, contando anche dei lavori fatti in Curva Morosini per rispettare a pieno le norme UEFA. Il post recita: “Alcune immagini della giornata di oggi. Some footage from today’s work #GewissStadium #BergAMO #GoAtalantaGo #stadium #football. Anche sotto la pioggia. Even in the rain #GewissStadium #BergAMO #GoAtalantaGo #Stadium #football”.