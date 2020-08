L’Atalanta è pienamente concentrata sulla sfida di Champions contro il PSG tra meno di una settimana. Una partita tanto storica quanto importante non solo per la società nerazzurra, ma anche per tutta la città di Bergamo. Intanto, in quel di Bergamo, i lavori alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium sono come sempre a pieno regime nella maniera migliore possibile: con delle novità molto interessanti per quanto concerne la struttura. Analizziamo la situazione attuale.

Gewiss Stadium, la situazione all’interno del cantiere

Le nuove gradinate in Tribuna Ubi: cosa succede all’interno del cantiere nerazzurro – Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina di Instragram, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha scattato delle fotografie all’interno del cantiere, nella quale la novità strutturale è abbastanza evidente. Come si può notare, sono state piazzate le nuove gradinate: ovviamente più moderne e in linea con i progetti iniziali. La nuova veste atalantina per quanto concerne la Tribuna Ubi del Gewiss Stadium sta prendendo forma, e sarà questione di tempo prima di vedere l’intera opera nel pieno della sua completezza (con dietro l’angolo tutte le decisioni per quanto concerne la copertura: struttura che non viene modificata dal lontano 1991). Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri.