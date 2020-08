L’Atalanta di Gasperini ha la grandissima possibilità di concludere il campionato di Serie A 2019/2020 al secondo posto in classifica. Un contesto nella quale rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una stagione fantastica sotto tutti i punti di vista: miglior attacco, sempre tra le prime quattro e una squadra che si è addirittura avvicinata alla lotta scudetto. Bisognerà aspettare stasera per capire quale sarà la posizione della Dea, visto che i nerazzurri giocheranno contro l’Inter di Antonio Conte. Se a Bergamo si penserà solo alla partita, all’interno del Gewiss Stadium sono ancora in corso i lavori di ristrutturazione della Tribuna Ubi Banca (ormai praticamente smantellata del tutto).

Gewiss Stadium, la tabella di marcia dei lavori alla Tribuna Ubi

Il punto sulla ristrutturazione della Tribuna Ubi nerazzurra – Attraverso un video pubblicato su Youtube dall’Atalanta Bergamasca Calcio, si possono notare le lavorazioni recenti fatte alla Tribuna Ubi del Gewiss Stadium. Lo scheletro del settore piano piano si sta trasformando in quella che dovrà essere la nuova struttura che ospiterà i tifosi della ex gradinata Giulio Cesare nella maniera migliore possibile (soprattutto in termini di comodità). Come sempre Super News pubblicherà in maniera costante lo svolgimento degli stessi lavori nerazzurri in quel di Bergamo.