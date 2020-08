Inter: scambio Skriniar-Ndombele impossibile

Milan Skriniar, difensore dell’ Inter, fino a l’ anno scorso molti lo consideravano uno dei migliori difensori al mondo, almeno nella top 10, ma quest’ anno con il cambio tattico e con la difesa a 3 non si sta trovando bene, tanto che ha fatto una stagione sotto i suoi livelli, e questo Marotta e l’ Inter lo sanno bene, e un modo per poterci guadagnare è quello di venderlo quest’ anno da così poter incassare un bel gruzzoletto.

Ed uno dei modi per farlo è lo scambio, Conte come sappiamo ha esplicitamente chiesto Tanguy Ndombele, centrocampista 23enne fisico che Conte ama e che la dirigenza segue già dal Lione, e Marotta secondo le voci di questi giorni ha intenzione di proporre, se non l’ha già fatto, uno scambio al Tottenham, ovvero Skriniar per Ndombele.

La difficoltà dello scambio

Cosa rende impossibile uno scambio che ad oggi tutte le testate giornalistiche lo stanno riportato per fatto, il presidente del Tottenham, ovvero l’ imprenditore multimilionario Daniel Levy è contrario.

Diverse fonti riportano che Beppe Marotta ieri ha già avuto una riunione con l’ imprenditore britannico e presidente del Tottenham per parlare di Tanguy Ndombele e Marotta come soluzione per arrivare al francese 23enne ha proposto lo scambio con Skriniar, ma Levy ha esplicitamente rifiutato, dicendo che non vuole cedere in perdita un giocatore appena acquistato da un anno. Dando nessuna apertura alla trattativa.