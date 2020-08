Milan, presentata la terza maglia: un omaggio al passato e alla moda italiana

È stata ufficializzata oggi la terza maglia del Milan che sarà indossata dalla Prima Squadra maschile, dalla Prima Squadra femminile e dalle formazioni del Settore Giovanile nella stagione 2020/21. Esteticamente molto elegante, a catturare l’attenzione è il colore “insolito” della divisa firmata Puma: il blu. Un chiaro omaggio alla stagione 1995-96, indossata durante l’ultima stagione di mister Capello che al Milan valse uno scudetto di Capello, e all’Alta Moda di Milano, a cui è ispirato il design della terza casacca.

Fashion influences Milan. Milan influences the world 🌍

Tailor-made for a true Rossonero 🔴⚫️ Here's our 2020/21 Third kit! Order yours, now!👉🏻 https://t.co/KhlNmRQHrk

La nuova terza maglia per la stagione 2020/21👉🏻 https://t.co/Zj5cWArRqm#ThisIsMilan @pumafootball pic.twitter.com/alqAULR114 — AC Milan (@acmilan) August 17, 2020

Tra i testimonial del nuovo kit del Milan c’è anche Zlatan Ibrahimovic

Per celebrare il lancio ufficiale del terzo kit di gioco, Puma e Milan hanno scelto alcuni dei giocatori simbolo che vestiranno il rossonero, o, in questo caso, per meglio dire il blu, durante la prossima stagione. Tra loro, oltre a Rebic, Castillejo e Theo Hernandez, spicca Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, che ancora non ha trovato un accordo con la società sul suo rinnovo a causa di una distanza economica di 1,5 mln di euro, appare sorridente nella campagna di promozione della terza casacca, già pre-

ordinabile nello store ufficiale del Milan. Un indizio che la trattativa tra l’agente dello svedese Mino Raiola e il board rossonero andrà per il meglio? I tifosi del Milan ci credono fermamente.