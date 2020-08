L’Atalanta si sta dimostrando molto dinamica sul mercato: la voglia di fare il salto di qualità è tanta, ma per portare a casa dei giocatori di alto livello serve trattare nella maniera migliore possibile. Nelle ultime settimane si è parlato molto di Miranchuk: attaccante valutato come il prototipo perfetto per il ruolo di vice Ilicic. Da un possibile arrivo fino al suo accostamento al Milan di Pioli. Situazione strana? Assolutamente no, l’Atalanta è ancora in corsa. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

In attesa della risposta di Miranchuk (l’Atalanta aspetta) – Secondo quanto risulta da fonti interne, l’Atalanta è completamente in corsa per prendere lo stesso Miranchuk. Milan? L’interesse è ben evidente, ma è tutto tranne che un neo acquisto alla corte rossonera. L’Atalanta ha presentato la sua offerta (si parla di 15 milioni), ma ora l’attaccante medita se accettare o meno ciò che i nerazzurri hanno proposto. La concorrenza milanese può aver influenzato, in parte, il contesto, anche se i bergamaschi rimangono momentaneamente i favoriti per prendere l’attuale giocatore in forza alla Lokomotiv Moska. Staremo a vedere come si evolverà la situazione nei prossimi giorni, in attesa di quella che sarà la risposta definitiva di Miranchuk (con possibile fumata bianca).