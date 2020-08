Napoli, tifosi in rivolta sui social per le maglie della prossima stagione

Napoli, sui social spuntano le indiscrezioni sulle prossime maglie da gara dei partenopei. Nel corso della giornata di ieri sono trapelate le prime indiscrezioni delle maglie da gara che il Napoli utilizzerà nella stagione 2020-2021 che avrà inizio il prossimo 19 settembre con la 1.a giornata di Serie A. Le nuove maglie da gara verranno presentate ufficialmente nel corso del ritiro a Castel di Sangro ma in base alle indiscrezioni delle foto apparse sui social, i tifosi partenopei non hanno gradito la possibile scelta di queste divise da gara. Infatti lo storico sponsor del club azzurro ‘Lete’ dovrebbe restare in rosso, mentre il Logo MSC dovrebbe essere di colore bianco. E anche per questa scelta dei colori, i tifosi partenopei stanno storcendo il naso.

Napoli, ecco le proteste dei tifosi azzurri con #OutLete e #BoicottaLete popolari su Twitter. I tifosi del Napoli non fanno mancare il loro dissenso e la loro “indignazione” per queste possibili maglie da gara per la prossima stagione. Ecco i tweet più popolari di protesta: “Una sciagura”, “Non ne possiamo più, rovinata un’altra maglia”, “Che vi costava farla bianca, che si legge anche meglio?” e “L’unico sponsor che non si adegua al colore della maglia”. Adesso staremo a vedere se davvero saranno queste le maglie del Napoli per la prossima stagione o ci saranno cambiamenti all’orizzonte.