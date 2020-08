Palinsesto Dazn Serie A 38°giornata: match ultima giornata

Palinsesto Dazn Serie A 38° giornata: programmazione completa dell’ultima giornata. Siamo giunti alla fine di questa incredibile stagione di Serie A TIM che, nonostante la ripartenza insolita, il caldo afoso e gli stadi vuoti, ha saputo regalarci un finale di campionato ricco di emozioni e colpi di scena. E di sorprese ce ne possono essere ancora durante l’ultimo imperdibile weekend di grande calcio disponibile su DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante la prima settimana di agosto.

Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo Brescia-Sampdoria, in programma questa sera alle ore 18:00 al Rigamonti: entrambe sconfitte durante l’ultimo turno, le squadre affronteranno la partita con mood differenti; infatti se la squadra di Ranieri può tirare un sospiro di sollievo per i bresciani è già tempo di abbandonare la Serie A TIM dopo una promozione arrivata solo un anno fa. Nella stessa serata, ma alle 20:45 è in programma uno dei big match di giornata, ovvero Atalanta-Inter: gli stessi colori con filosofie diverse, non poteva esserci conclusione migliore per salutare questa incredibile stagione specie se in palio c’è anche il secondo posto, Lazio permettendo. Nonostante gli impegni di coppa non ci sono dubbi sul fatto che le squadre di Gasperini e Conte ci regaleranno 90 minuti di spettacolo grazie ai loro pazzeschi ritmi di gioco.

Palinsesto Dazn Serie A 38° giornata, la gara trasmessa domenica. Domenica 02 agosto l’unico match in diretta sull’applicazione streaming sarà la sfida del Ferraris Genoa-Verona, in programma alle ore 20.45: per la squadra di Davide Nicola è il momento di sfoderare i colpi migliori perché questo potrebbe valergli un altro anno nella prima divisione. Saranno 90 minuti da sudare tutti perché la squadra di Juric, reduce da un’incredibile stagione, ha intenzione di fare bene fino alla fine.

Palinsesto Dazn Serie A 38° giornata: i match in diretta

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it. Ecco dunque il Palinsesto Dazn per la 38° giornata di Serie A con relativo link per seguire la sfida.

Sabato 01 Agosto 2020

Ore 18.00 Serie A 38a Giornata: Brescia vs Sampdoria – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 17.50) dallo Stadio Rigamonti di Brescia

Segui BRESCIA-SAMPDORIA in diretta streaming su DAZN

Ore 20.45 Serie A 38a Giornata: Atalanta vs Inter – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.25) dalla Gewiss Arena di Bergamo

Segui ATALANTA-INTER in diretta streaming su DAZN

Domenica 02 Agosto 2020

Ore 20.45 Serie A 38a Giornata: Genoa vs Hellas Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 20.30) dal Luigi Ferraris di Genova

Segui GENOA-VERONA in diretta streaming su DAZN