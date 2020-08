Pallavolo femminile, effettuati i sorteggi di Champions League

Pallavolo femminile, sono stati effettuati oggi venerdì 21 agosto i sorteggi di Champions League.

Quattro sono le squadre italiane che giocheranno nella competizione.

Scandicci delle quattro è il club che dovrà affrontare il turno preliminare. Le toscane allenate dal mago della Champions League, Massimo Barbolini, affronteranno le serbe dell’OK Tent Obranovac. La partita di andata sarà in Italia tra il 22 e il 24 settembre. Le avversarie di Malinov e compagne hanno vinto il campionato serbo.

Per quanto riguarda le altre tre italiane, Conegliano Novara e Busto Arsizio, si è effettuato anche il sorteggio dei cinque gironi dai quali usciranno le otto squadre che approderanno ai quarti di finale.

Pool ostico per Conegliano, le pantere affronteranno nel gruppo B le francesi del Nantes, le turche del Fenerbahce Istanbul e le russe del Uralochka Ekaterinburg.

Per quanto riguarda Novara, detentrice della coppa, il gruppo E vedrà la presenza oltre che delle piemontesi anche delle russe della Dinamo Kazan, le polacche del Chemik Police e la squadra della Repubblica Ceca del VK UP Olomuc.

Per quanto riguarda le farfalle di Busto Arsizio allenate da Marco Fenoglio il gruppo all’interno del quale sono state inserite è quello A che prevede la presenza delle polacche del Rzeszow , delle tedesche dello Schwerin e una delle squadre che usciranno dal turno preliminare.