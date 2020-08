Mario Pasalic ha disputato una grandissima stagione con l’Atalanta sotto tutti i punti di vista: terzo posto in campionato, Champions League da assoluto protagonista e goal sempre decisivi ai fini del risultato finale. Soddisfazioni continue per il numero 88 nerazzurro, che ha tanta voglia di ripetersi anche la prossima stagione. Attraverso delle dichiarazioni riportate su Calciomercato.com, ha parlato sia del suo passato che del bilancio complessivo in quel di Bergamo.

Atalanta, le dichiarazioni di Mario Pasalic

“Gian Piero Gasperini è il principale responsabile delle nostre vittorie, e grazie a lui siamo arrivati per il secondo anno di fila terzi in classifica, stavolta a pochissimi punti dalla Juventus. Abbiamo ottenuto grandi risultati in Champions League. A Bergamo – continua Pasalic – è importante il derby contro il Brescia, ho segnato due gol all’andata e tre al ritorno, portando a casa una vittoria molto importante. Ora il Brescia è retrocesso in Serie B e i nostri tifosi sono contenti. Sogno nel cuore? Vincere il titolo con la maglia dell’Hajduk Spalato. Mi offrì il primo contratto quando ero minorenne, papà non lo volle nemmeno leggere e firmò immediatamente. Quando il Chelsea mi chiamò, non volevo andarmene, ma fu ancora mio padre a convincermi ad andare a Londra”.