Una stagione strana, difficile, speciale. Anche per questo il 3º posto conquistato per il secondo anno consecutivo è ancora più straordinario, così come lo sono gli infiniti record stabiliti. Dedicato a #BergAMO e ai bergamaschi, a chi ci ha lasciato e a chi sta ancora lottando, e a tutti i tifosi atalantini. 🖤💙 E non finisce qui… 👏 ⠀ A strange, tough, special season. It’s also why this 3rd place, reached for the second time in a row, is even more extraordinary, as are the endsless broken records. Dedicated to Bergamo and the Bergamaschi, to those who left us and those who are still fighting, and to all the #Atalanta fans. 🖤💙 And it’s not over yet… 👏 ⠀ #GoAtalantaGo ⚫️🔵 #ForzaAtalanta