Tutto pronto a Senigallia per la quinta edizione del Premio Renato Cesarini. Stasera, a partire dalle ore 18, presso la Rotonda a Mare di Senigallia, si terrà il consueto appuntamento sportivo in cui saranno premiati il giocatore autore del gol più in extremis del campionato di Serie A 2019-2020 e i migliori calciatori, manager e giornalisti. Il Premio Renato Cesarini di quest’anno andrà a pari merito a Dries Mertens (Napoli), Patrick Cutrone (Fiorentina) e Felipe Caicedo (Lazio). Si parte nel tardo pomeriggio con il Talk-Show dal titolo “Il Milan degli Immortali e il calcio di oggi” a cui parteciperanno numerosi big del mondo del calcio tra cui Arrigo Sacchi, Ariedo Braida e Daniele Massaro. Conduce l’evento Simona Rolandi (Rai), Massimiliano Nebuloni (Sky Sport); moderatori Sandro Sabatini (Mediaset Sport), Guido D’Ubaldo (Segr. Naz. Ordine Giornalisti) e Guido Vaciago (Tuttosport).

Al termine del Talk-Show, la serata proseguirà con la Cena di Gala al Ristorante Seta di San Silvestro di Senigallia durante la quale saranno premiati i tre giocatori insieme ai manager, giocatori e giornalisti che si sono contraddistinti nella loro carriera: tra questi Arrigo Sacchi, Ariedo Braida e Daniele Massaro (Milan degli Immortali), Fabrizio Ravanelli (autore del gol nell’ultima Champions League vinta dalla Juventus), il procuratore Claudio Vigorelli, Morgan De Sanctis (dirigente Roma), Alessandro Altobelli (ex calciatore campione del mondno), il Direttore Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli, il Vice Direttore Rai Sport Enrico Varriale, il Caporedattore Corriere della Sera Andrea Balzanetti, Daniele Bartocci come miglior giovane giornalista, l’Avv. Michele Briamonte dello Studio Grande Stevens e altri big del calcio. L’evento sarà seguito da Sky Sport e dai media nazionali, stampa e tv. Un’appuntamento come sempre all’insegna del divertimento e dei sani valori dello sport, organizzato in una location d’eccezione del turismo marchigiano come La Rotonda di Senigallia.