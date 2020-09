Amichevole, dove vedere Lazio Benevento: streaming e diretta TV

Dove vedere Lazio Benevento, presentazione del match. Alle ore 18 di sabato 19 settembre allo stadio ‘Olimpico’ di Roma (a porte chiuse) la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Benevento di Pippo Inzaghi, il match è valido come gara Amichevole del precampionato. Si tratterà dell’ultimo test per entrambe le squadre ed è stato programmato in quanto Benevento-Inter e Lazio-Atalanta sono state rinviate a mercoledì 30 settembre. Lazio che esordirà in campionato sabato 26 settembre alle ore 18 alla ‘Sardegna Arena’ contro il Cagliari, mentre il Benevento sarà impegnato sempre sabato 26 settembre alle ore 18 a ‘Marassi’ contro la Sampdoria. Per i biancocelesti quella contro i campani sarà la quinta amichevole precampionato, infatti gli uomini di Simone Inzaghi hanno pareggiato per 2-2 contro la Triestina il 29 agosto; poi sono arrivate 3 vittorie consecutive contro il Padova per 1-0 il 1° settembre; il Vicenza per 3-2 il 4 settembre e il Frosinone per 0-1 il 12 settembre.

Il Benevento, invece, disputerà la sua seconda amichevole dopo la vittoria per 2-1 contro la Reggina dello scorso 12 settembre.

Dove vedere Lazio Benevento in tv e streaming. Il match Lazio Benevento, valevole come gara Amichevole precampionato, sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.

Dove vedere Lazio Benevento, le probabili formazioni



QUI LAZIO- Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul consueto 3-5-2 con Reina in porta; i tre difensori saranno Patric, Acerbi e Radu; sulle corsie esterne agiranno Lazzari e Jony con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo al campo; i due attaccanti saranno Muriqi e Immobile.

QUI BENEVENTO- Filippo Inzaghi risponderà con il 4-3-2-1 con Montipò in porta; i due terzini saranno Letizia e Foulon con Glik e Caldirola al centro; in mezzo al campo spazio per Hetemaj, Schiattarella e Ionita; alle spalle dell’unica punta Lapadula agiranno i due trequartisti che saranno Roberto Insigne e Sau.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Sau; Lapadula. All. P. Inzaghi.