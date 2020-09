Amichevole, dove vedere Torino Pro Patria: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Torino Pro Patria, presentazione del match amichevole. Alle ore 18 di mercoledì 2 settembre all’ Olimpico Grande Torino il Torino del neo tecnico Marco Giampaolo ospiterà la Pro Patria, squadra militante nel campionato di Serie C, il match si giocherà a porte chiuse ed è valevole come gara Amichevole. Per i granata si tratterà della seconda amichevole del precampionato, infatti la formazione di Giampaolo nel primo match stagionale ha sconfitto per 4-1 il Novara nel derby piemontese. Torino, che poi il prossimo 5 settembre affronterà sempre all’ Olimpico Grande Torino un altra formazione militante nel campionato di Serie C, l’avversario di turno sarà la Pro Vercelli che da poco ha cambiato proprietà. I granata stanno svolgendo il ritiro precampionato a Biella presso lo stadio Lamarmora-Pozzo e ci rimarranno sino al 5 settembre per poi far rientro a Torino. Anche lo scorso anno il Torino ha affrontato in amichevole la Pro Patria, gara vinta dai granata per 3-2.

Dove vedere Torino Pro Patria in tv e streaming