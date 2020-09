Amichevole, dove vedere Verona Cremonese: streaming gratis e diretta TV

Dove vedere Verona Cremonese, presentazione del match amichevole. Alle ore 17.30 di sabato 12 settembre allo ‘Sporting Center Paradiso’ di Peschiera (a porte chiuse) il Verona di Ivan Juric affronterà la Cremonese di Pierpaolo Bisoli, il match è valido come gara amichevole precampionato. Inizialmente il match era in programma presso il Campo Sportivo Comunale di Villafranca ma a causa di alcuni problemi strutturali legati alla sanificazione hanno porto al cambio di sede. Si tratta del secondo impegno precampionato per gli scaligeri, infatti nel primo test amichevole la formazione di Juric ha superato per 4-3 il Gorica, formazione che milita nel massimo campionato scaligero. Verona che invece ha annullato le precedenti amichevoli contro la Virtus Bolzano il 26 agosto; il Sudtirol il 29 agosto e la Triestina il 2 settembre. Il Verona farà il suo esordio in campionato il prossimo 19 settembre al ‘Bentegodi’ dove alle ore 20.45 ospiterà la Roma. Per quanto riguarda la formazione lombarda è il secondo match amichevole dopo il primo impegno andato in scena domenica 6 settembre in cui i grigiorossi nel ritiro di Dimaro hanno perso per 1-2 contro il Legnago, neopromossa in Serie C. La Cremonese farà il suo esordio nel prossimo campionato di Serie B allo ‘Zini’ di Cremona contro il Cittadella.



Dove vedere Verona Cremonese in tv e streaming