Mancano solo una ventina di giorni all’inizio del campionato di Serie A 2020/21, e per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini l’obiettivo è quello di migliorare tutto quello che è stato fatto durante la ripresa della stagione scorsa. Una squadra, tre competizioni (compresa Coppa Italia e Champions League) e tanta voglia di dimostrare il proprio valore: i giusti segnali di una mentalità vincente. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

Il comunicato dell’Atalanta Bergamasca Calcio

Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia – “Ultimo allenamento della settimana per i nerazzurri che si sono allenati questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Al lavoro lo stesso gruppo ridotto di giocatori indicato nei giorni scorsi. A parte Pessina che prosegue con il suo programma di recupero. La squadra tornerà ad allenarsi lunedì 7 settembre con una seduta pomeridiana a Zingonia a porte chiuse”.

English version – “Last training of the week for the Nerazzurri who trained this morning, Saturday 5 September, at the Bortolotti Training Centre in Zingonia. The same small group of players mentioned in recent days was involved. Pessina trained separately to continue his recovery program. The team will get back to training on Monday 7 September with a behind closed doors afternoon session in Zingonia”.