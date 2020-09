L’inizio della stagione 2020-21 è sempre più vicino per un’Atalanta pronta a migliorare i risultati della scorsa stagione. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia.

Comunicato della società Atalanta – Doppia seduta anche oggi, mercoledì 9 settembre, al Centro Bortolotti di Zingonia con Gasperini che ha ritrovato quasi tutti i Nazionali. All’appello manca solo Pašalić, che tornerà a Zingonia domani dopo gli impegni con la Croazia. Al mattino palestra e lavoro sul campo, mentre al pomeriggio, con l’impiego di alcuni ragazzi della Primavera, partitella in famiglia alla quale non hanno partecipato i nazionali e Piccini che hanno seguito invece un programma di lavoro personalizzato. Domani, giovedì 10 settembre, sempre a Zingonia, la preparazione proseguirà con una sola seduta pomeridiana a porte chiuse.

English version – Double session also today, Wednesday 9 September, at the Bortolotti Training Centre in Zingonia. Gasperini met again with almost all the international players. Only Pašalić is missing and will return to Zingonia tomorrow, Thursday 10 September, after his commitments with Croatia. Gym and work on the pitch in the morning, while in the afternoon a training match was held with some boys from the Primavera, in which the national team and Piccini did not participate, who instead followed a personalised work program. Preparation will continue with a single afternoon session behind closed doors tomorrow, Thursday 10 September, in Zingonia.