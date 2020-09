Altro giro, altra settimana di allenamenti per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sempre pronta ad affrontare al meglio la nuova stagione calcistica 2020-21. Ecco il programma odierno al Centro Bortolotti di Zingonia, stilato con un comunicato (sede della squadra).

Bilanci tra partita contro la Pro Sesto e il nuovo programma dell’Atalanta in quel di Zingonia – “Giornata intensa al Centro Bortolotti per i nerazzurri che, dopo la seduta del mattino, nel pomeriggio hanno disputato una partita d’allenamento con la Pro Sesto a porte chiuse. I giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno fatto un lavoro specifico, mentre Miranchuk e Pessina hanno seguito un programma personalizzato. La preparazione riprenderà dopo un giorno di riposo lunedì 14 settembre con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse”.

English version – “It was an intense day at the Bortolotti Training Centre for the Atalanta, who, after a morning session, played a training match behind closed doors against Pro Sesto in the afternoon. The players who returned from their international duty with their respective national teams did a specific workout, while Miranchuk and Pessina followed a personalised program. Preparation will resume after a day off on Monday 14 September with an afternoon session in Zingonia behind closed doors”.