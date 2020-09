Benevento-Inter streaming gratis e diretta tv Serie A, dove vedere il match

Benevento-Inter, i nerazzurri a caccia della vetta. Dopo aver battuto sabato scorso la Fiorentina in rimonta a San Siro, la squadra di Antonio Conte recupera la prima giornata di campionato in trasferta contro i campani neopromossi nella massima serie. Gli uomini di Inzaghi hanno vinto 3-2 contro la Sampdoria e renderanno cara la pelle a Lukaku e compagni. Il match Benevento-Inter, valevole per la seconda giornata della Serie A 2020/21, si gioca mercoledì 30 settembre alle ore 18 nello stadio Vigorito della città campana. Ci sono solo due precedenti tra le due squadre nel massimo campionato con bottino pieno dei nerazzurri.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI BENEVENTO-INTER

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Sau; Lapadula.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; R. Lukaku, Sanchez.

Dove vedere Benevento-Inter, streaming e diretta tv

Il match Benevento-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.