Bucchioni: “Pioli non cambierà lo schema del Milan per Tonali”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervistato dai microfoni di Tutto Mercato Web Radio, ha parlato del nuovo acquisto del Milan Sandro Tonali e delle sue possibilità di integrarsi nello scacchiere tattico predisposto da Pioli. Bucchioni, dal suo punto di vista, consiglierebbe al mister di non fare stravolgimenti tattici e di formazione per assecondare le necessità di movimento del ragazzo ex Brescia, ma di continuare con una struttura di gioco simile a quella attuale, che tanto bene ha fatto nell’ultima parte della scorsa stagione.

Bucchioni su Tonali: “Per il Milan è un investimento futuro”

Ai microfoni di TMW Radio, Enzo Bucchioni ha spiegato la sua posizione sulla questione Tonali e Milan: “Fossi Pioli, vista l’ultima parte di stagione scorsa, non cambierei nulla. Perché incasinare i movimenti di giocatori che hanno fatto benissimo?“. Sul ragazzo, che ha ufficialmente firmato nella giornata di ieri il contratto con il Milan, e sulle sue reali possibilità di utilizzo durante l’anno, Bucchioni ha anche aggiunto: “Tonali è un investimento per il futuro, importante soffiarlo all’Inter. Comunque sarà una stagione lunga e troverà spazio. Non credo però che Pioli cambi subito schema per inserire Tonali“. Per altri aggiornamenti di calciomercato sul Milan e su tutte le altre squadre del campionato, invitiamo a consultare il nostro tabellone calciomercato aggiornato in tempo reale.