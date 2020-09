Il mercato dell’Atalanta si sta dimostrando molto dinamico sotto tutti i punti di vista: Miranchuk per l’attacco (nel ruolo di vice Ilicic), Karsdorp sugli esterni (sostituendo il partente Castagne) e Romero in dirittura di arrivo verso la corte nerazzurra. Nonostante ciò, Gian Piero Gasperini ha la necessità di avere qualche elemento in più davanti: l’assenza Josip Ilicic è pesante, ma ancor di più l’incertezza in termini di tempistiche, e serve avere la coperta lunga per evitare stangate nel corso della stagione. Il mister di Grugliasco desidera principalmente un giocatore in grado di fare il vice Zapata: stiamo parlando di Kevin Lasagna. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

Lasagna all’Atalanta? La situazione attuale

Gasperini ha esplicitamente dichiarato di voler alla propria corte l’attaccante dell’Udinese Kevin Lasagna, ma nonostante le volontà siano abbastanza forte (contando anche l’impegno della società nel cercare di trattare con i bianconeri), il giocatore è lontano. Secondo quanto pubblicato da Alfredo Pedullà, la società bergamasca è arrivata ad offrire una cifra che si avvicina ai 20 milioni di euro: situazione che fa capire il forte interesse. Il problema? I friulani vogliono di più, ma i nerazzurri non scendono a compromessi. Si prospetta una trattativa molto interessante, e l’evoluzione di tale contesto dipenderà dalle decisioni di entrambe le società.