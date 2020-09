Clamoroso Roma, Totti può tornare in società

Tutto vero: Francesco Totti è pronto a tornare nella Roma. Il cambio di proprietà, da Pallotta a Friedkin, avrebbe convinto l’ex capitano giallorosso a tornare sui suoi passi, per riabbracciare la sua tanto amata squadra. Anche perché, stando alle prime indiscrezioni, il ruolo offerto dal neo presidente giallorosso è di primo piano: Totti sarà il Direttore Tecnico della nuova Roma. Una notizia clamorosa che inaspettatamente riavvicina l’ex capitano ai colori giallorossi. D’altronde era stato lui stesso a fare una promessa durante l’ultima conferenza stampa da dirigente: “Tornerò alla Roma a tempo debito“. E il tempo della bandiera più rappresentativa del club sembra essere arrivato.

Totti Roma: pronto il nuovo ruolo

Nei giorni scorsi i contatti tra la nuova presidenza romanista e Francesco Totti si sono intensificati, segno che la trattativa per riportare in società l’ex numero 10 è alle battute finali. Un altro indizio che fa pensare che l’accordo è vicino riguarda l’imminente arrivo in Italia di Dan Friedkin e del figlio Ryan che, stando a quanto riferisce Leggo, in settimana dovranno incontrare proprio il Pupone. Se l’accordo dovesse andare a buon fine, Totti sarà Brand Ambassador della Roma, ma non solo. Per lui, come detto, è pronto un ruolo decisionale importante da Direttore Tecnico a supporto di Bruno Conti, nella gestione del vivaio, e del futuro Direttore Sportivo.