Dove vedere Inter – Fiorentina diretta tv e streaming Serie A

Si torna in campo con la seconda giornata di campionato: ecco dove vedere Inter – Fiorentina in diretta tv e streaming.

Seconda giornata di campionato anche se, domani, ci sarà l’esordio in questa stagione per l’Inter: i nerazzurri, dopo aver saltato la prima di campionato, scenderanno contro la Fiorentina che vuole dar seguito alla vittoria per 1 a 0 ottenuta contro il Torino di Giampaolo. Qualche cambio per l’Inter rispetto alla scorsa stagione: diversi arrivi a completare la formazione per sfidare la Juve con qualche rientro importante per Antonio Conte. Il modulo è quello del tecnico salentino: 3-4-1-2 con Handanovic tra i pali sostenuto da Bastoni, D’Ambrosio e Kolarov a completare il reparto difensivo. Centrocampo formato da Barella e Gagliardini con Perisic ( appena tornato dal Bayern Monaco) e il nuovo arrivo Hakimi: Eriksen sulla trequarti subito alle spalle del super duo Lautaro – Lukaku che formeranno il trio offensivo. Iachini, dall’altra parte, conferma il suo 3-5-2 per creare una scia vincente dopo la vittoria in casa contro il Torino: Dragowski confermato con Caceres, Milenkovic e Ceccherini in difesa a sostituire Pezzella ancora non al meglio. Duncan insieme ad Amrabat (pronto a fare il suo esordio viola) e Castrovilli con Lirola e Chiesa sugli esterni a supportare Ribery e Kouame in attacco.

DOVE VEDERE INTER – FIORENTINA

La gara avrà inizio alle 20.45 e sarà visibile solo su Dazn come ogni anticipo del sabato sera. Dazn mette a disposizione la propria app per seguire il match comodamente dal proprio smartphone o tablet. Inoltre, per chi è cliente Sky, la partita sarà visibile sul canale Dazn1 ( canale 209) per seguire il match comodamente in tv.