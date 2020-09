Dopo la pesante sconfitta rimediata all’Allianz Stadium contro la Juventus (3-0), la Sampdoria di Ranieri proverà a trovare la prima vittoria stagionale contro il neopromosso Benevento. Sampdoria-Benevento si prospetta una partita molto interessante, in cui ci sarà il debutto dei neopromossi campani in questa nuova stagione di Serie A 2020/21.

Sampdoria-Benevento: orario, luogo e designazione arbitrale

Il match Sampdoria-Benevento, valido per la seconda giornata di Serie A, si giocherà allo stadio Marassi di Genova, con il fischio d’inizio fissato per le ore 18.00 di Sabato 26 Settembre 2020. L’arbitro designato di Sampdoria-Benevento è Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, alla sua seconda presenza nella massima competizione calcistica italiana.

Dove vedere Sampdoria-Benevento, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

La partita Sampdoria-Benevento, valevole per la seconda giornata della massima competizione calcistica italiana, verrà trasmessa in diretta tv su Sky, più specificatamente su Sky Sport (numero 253 satellite e 484 del digitale terrestre). Tutti coloro che sono abbonati a Sky, possono gustarsi le emozioni di Sampdoria-Benevento in streaming gratis sulla piattaforma Sky Go, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Inoltre è possibile seguire lo streaming di Sampdoria-Benevento acquistando uno dei pacchetti disponibili su NOW TV, la piattaforma on demand che consente di vedere le partite in onda su Sky in streaming.