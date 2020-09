Questa sera alle ore 18.30 andrà in scena il match Svezia-Italia U21, valevole per le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei Under 21. Una gara fondamentale per gli Azzurri allenati da Paolo Nicolato, alla caccia del primato del girone che varrebbe l’accesso automatico alla fase finale. Ecco tutte le informazioni sul match e dove vedere Svezia-Italia U21 in tv e streaming.

Svezia-Italia U21: il match

Come detto, Svezia-Italia U21 è una partita fondamentale per gli Azzurri, attualmente secondi in classifica nel Gruppo 1 di qualificazione, a 13 punti a 3 lunghezze di distacco dall’Irlanda capolista, che però ha giocato 2 partite in più dell’Italia U21. La Svezia occupa invece la 4^ posizione del girone, con 6 punti raccolti in 5 partite. Per lei il cammino verso la fase finale del Campionato Europeo è decisamente più complicato.

Svezia-Italia U21: i precedenti

La partita Svezia-Italia U21 che andrà in scena alla Kalmar Arena di Kalmar sarà l’undicesima sfida ufficiale tra le 2 Nazionali: i precedenti vedono in vantaggio l’Italia con 5 vittorie, 2 i successi della Svezia. Per 3 volte il match è terminato in pareggio.

Svezia-Italia U21: luogo e orario

Svezia-Italia U21 si giocherà questa sera, martedì 8 settembre 2020, alle ore 18:30 alla Kalmar Arena di Kalmar che, a causa delle misure restrittive anti Covid-19, sarà a porte chiuse. L’arbitro del match sarà il portoghese Luis Godinho.

Dove vedere Svezia-Italia U21, streaming gratis e diretta tv

La gara Svezia-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv e in streaming gratis dalle reti nazionali italiane. In particolare, l’incontro andrà in onda in diretta tv su RAI 2 e in live streaming gratis sull’app Rai Play.