Il tanto desiderato “Ok” della UEFA è finalmente arrivato, e l’Atalanta potrà disputare le partite della UEFA Champions League 2020-21 in quel di Bergamo. Un risultato assolutamente straordinario, sottolineando che tutto l’impegno della società bergamasca (in particolar modo il direttore operativo Roberto Spagnolo: sempre presente ogni giorno con grande dedizione per finire nella maniera migliore possibile i lavori) è stato ripagato sotto tutti i punti di vista, nonostante ci siano ancora dei dettagli da sistemare. Ma in tutta questa positività, come stanno proseguendo i lavori al Gewiss Stadium? Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo le novità odierne risultate all’interno del cantiere.

Gewiss Stadium, il punto sui lavori odierni

Attraverso dei post pubblicati sul proprio profilo Instagram, le novità che ha voluto mostrare l’Atalanta sono abbastanza evidenti. Oltre al raccordo tra Pisani e Rinascimento (contando anche dei posti a sedere nerazzurri in Curva Sud), ci sono anche i seggiolini della stessa Tribuna Rinascimento, che cambieranno completamente la veste estetica del settore. Al dettaglio, saranno colorati di un blu scuro con la scritta “Atalanta” in bianco, proprio come è stato fatto per la Curva Nord. Nonostante siamo ancora agli inizi, il colpo d’occhio è sicuramente positivo: in attesa di vedere il risultato completo tra qualche settimana.