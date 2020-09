Manca soltanto un giorno al grande debutto dell’Atalanta: domani i nerazzurri guidati da Gian Piero Gasperini affronteranno il Torino di Giampaolo (alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro la Fiorentina al Franchi). Una partita molto aperta dove entrambe vogliono vincere per mettere la prima pietra sui loro obiettivi stagionali: Champions per la Dea, l’Europa League per il Toro. Se da una parte gli orobici lavorano al Centro Bortolotti di Zingonia, dall’altra la Tribuna Rinascimento del Gewiss Stadium è stata completata. Prima di continuare, ricordiamo che Atalanta Torino sarà disponibile in streaming e in diretta tv, per assistere al debutto assoluto della squadra di Gasperini in campionato.

Gewiss Stadium, la nuova Tribuna Rinascimento nerazzurra

Con un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, la società nerazzurra ha mostrato la Tribuna Rinascimento del Gewiss Stadium nel pieno della sua completezza. Nonostante gli Skybox siano ancora in fase di costruzione (una novità per un settore popolare), i seggiolini blu scuri con tanto di scritta “Atalanta“ in bianco sono stati tutti inseriti, e il colpo d’occhio è sicuramente impeccabile: niente male per un settore che non veniva strutturalmente toccato dal 1991. Al debutto orobico contro la formazione del Torino manca poco, sperando di rivedere i tifosi sugli spalti dopo il più presto possibile.