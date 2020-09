Torino-Atalanta probabili formazioni: la presentazione del match – La grande voglia di iniziare bene dell’Atalanta contro il riscatto del Toro dopo la falsa partenza di Firenze. I granata vogliono debuttare in casa con una vittoria convincente, ma non sarà facile contro la terza forza del campionato scorso (che può vantare di avere il miglior attacco della Serie A). Analizziamo le probabili formazioni del match di domani.

Torino-Atalanta probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

Per quanto riguarda il Torino, Giamapolo schiererà un 4-3-1-2 con Zaza e Belotti sostenuti da Berenguer sulla trequarti del campo. In mediana Meitè, Linetty e Rincon cercheranno di dare sostanza e qualità sia in fase difensiva che offensiva. Chiavi della difesa a Nkoulou, Bremer, Murru e l’ex obiettivo della Dea Vojvoda (arrivato alla corte granata per 5 milioni). L’Atalanta di Gian Piero Gasperini invece schiererà in campo il suo classico 3-4-1-2 con il reparto offensivo nelle mani di Duvan Zapata, Malinovskyi e Papu Gomez (occhio a Josip Ilicic che potrebbe essere convocato). A centrocampo sarà presente Marten De Roon insieme allo svizzero Remo Freuler. Sulle fasce ci saranno Hans Hateboer e Gosens , ma in difesa la sorpresa si chiama Sutalo.

Torino-Atalanta probabili formazioni