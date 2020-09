La nuova stagione 2020-21 è ufficialmente cominciata, e l’Atalanta non vuole lasciare nessun pezzo per strada: Gasperini ha cominciato ad allenare la squadra (in versione ridotta vista la Nations League), Giovanni Sartori sta portando alla corte nerazzurra giocatori importantissimi per le grandi ambizioni della società (da Miranchuk a Karsdorp fino al difensore Romero) e la società guidata dalla famiglia Percassi sta ultimando quei dettagli in più per quanto concerne il Gewiss Stadium di Bergamo. L’ex Brumana sta cambiando volto, e ad essere sottoposta ad una modifica strutturale non è soltanto la Tribuna Rinascimento, ma anche la Curva Sud. Ecco tutte le novità della giornata.

Gewiss Stadium, ecco le novità in Curva Sud

All’interno del cantiere, è stato fotografato il “nuovo volto” della Curva Sud del Gewiss Stadium: sono arrivati i nuovi seggiolini nerazzurri che, nella mattinata di oggi, sono stati montati sulle gradinate. Le motivazioni sono molto chiare: per entrare a pieno nelle gerarchie rigide della UEFA (e di conseguenza portare la Champions League a Bergamo) bisogna compiere dei lavori di questo tipo. Mancano 96 ore al “giorno X”, e tutto dipenderà solo ed esclusivamente dalla tabella di marcia dell’Atalanta, nella speranza di trasformare il sogno in realtà per tutta la città.