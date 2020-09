Una delle cose che contraddistingue l’Atalanta rispetto alle sue dirette concorrenti è sicuramente quella della dinamicità sotto tutti i punti di vista: mercato, squadra, marketing e strutture. L’ultimo punto è sempre stato un cavallo di battaglia della famiglia Percassi, che da quando ha ripreso per mano la società nel lontano 2010 ha sempre portato novità su novità: dall’ampliamento del Centro Bortolotti di Zingonia fino al rifacimento della Tribuna nerazzurra, per non parlare della demolizione (e costruzione) della Curva Pisani. Ora come ora al Gewiss Stadium sono presenti molti cantieri, nella quale la stessa Atalanta ha evidenziato delle novità molto interessanti. Non perdiamoci in chiacchiere e analizziamo la situazione.

Gewiss Stadium, il punto sui cantieri nerazzurri

Attraverso sia un video che delle fotografie scattate all’interno del rettangolo di gioco, l’Atalanta ha pubblicato un post nella quale venivano evidenziate le novità strutturali del Gewiss Stadium, su tutti il raccordo tra la Tribuna Rinascimento (nella quale la gradinata è stata completata) e la Curva Pisani: l’obiettivo è quello di aggiungere più posti possibili. Da contare anche i lavori al rettangolo di gioco e soprattutto in Curva Sud: il 7 settembre si avvicina e serve essere pronti per l’arrivo della UEFA in quel di Bergamo.