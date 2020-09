Milan, Maldini guarda in casa del Chelsea per rinforzare la difesa

E’ emergenza in casa Milan. Con le defezioni di Musacchio e Romagnoli per infortunio e ora Duarte risultato positivo al Covid-19, Stefano Pioli si ritrova in piena emergenza in difesa. Paolo Maldini è uscito allo scoperto da giorni, indicando proprio che la priorità del mercato rossonero è quello di andare a prendere almeno un difensore centrale di livello. Si parla di un forte interesse per Nastasic, con il quale già ci sono stati diversi incontri. Ma il Milan segue anche Milenkovic e Pezzella della Fiorentina, oltre ad Ajer del Celtic Glasgow.

Idea Rudiger fuori dai piani di Lampard

Non sono trattative semplici e il Milan non può permettersi di aspettare ancora molto tempo prima di definire i nuovi acquisti. Per questo motivo, da Londra e nello specifico dal tabloid The Telegraph, spunta l’ipotesi Antonio Rudiger per i rossoneri. Il difensore del Chelsea è ai margini della squadra. Frank Lampard, allenatore dei Blues, considera Rudiger come quinta scelta in difesa. L’ex centrale della Roma non accetta più questo trattamento e ha espresso la volontà di lasciare il club. Non sarà facile per il Milan trattare con il Chelsea, ma un tentativo verrà fatto, considerando che Rudiger ha dalla sua anche una grande duttilità, dato che può giocare sia da centrale di difesa che da terzino.