Nations League, dove vedere Germania Spagna: streaming gratis e diretta TV in chiaro

Dove vedere Germania Spagna, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di giovedì 3 settembre alla ‘Mercedes-Benz-Arena’ di Stoccarda a porte chiuse la Germania di Joachim Löw ospita la Spagna di Luis Enrique, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo 4 (Lega A) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Ucraina e Svizzera che si affronteranno all’ Arena Lviv sempre il 3 settembre alle 20.45.

Per quanto concerne la Lega A si gioca per aggiudicarsi il trofeo della Uefa Nations League, infatti si qualificheranno alla fase finale le prime classificate di ogni gruppo e la fase finale del torneo verrà disputata a settembre o ottobre del 2021. Come per la scorsa edizione la fase finale sarà composta dalle due semifinali e dalle due finali in un paese ospitante selezionato tra le quattro squadre qualificate dalla Uefa. Oltre ad assegnare il trofeo, la Nations League prevede un sistema di retrocessione che coinvolge le ultime classificate di ogni gruppo tranne la Lega D. Discorso differente per la Lega C, infatti le ultime classificate della Lega C si affronteranno in una sorta di playout (andata e ritorno) che porterà a sole due retrocessioni poichè solo due squadre vengono promosse dalla Lega D.

Germania-Spagna sarà diretta da Daniele Orsato, coaudiuvato da Alessandro Giallatini e Fabiano Preti, mentre il quarto uomo sarà Massimiliano Irrati. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Germania-Spagna.

Dove vedere Germania Spagna in tv e streaming