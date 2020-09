Nations League, dove vedere Olanda Italia: streaming gratis e diretta TV in chiaro

Dove vedere Olanda Italia, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di domenica 6 settembre alla ‘Johan Cruijff Arena’ di Amsterdam a porte chiuse l’Olanda del C.T Dwight Lodeweges, ex secondo di Ronald Koeman passato al Barcellona, ospiterà l’Italia del C.T Roberto Mancini, il match è valido per la 2.a giornata del Gruppo 1 (Lega A) di Nations League. Fanno parte di questo raggruppamento anche Bosnia e Polonia che si affronteranno a Zenica sempre alle ore 20.45.

I tulipani guidano questo raggruppamento con 3 punti grazie alla vittoria per 1-0 contro la Polonia, match che si è giocato sempre ad Amsterdam; gli azzurri, invece, inseguono a 1 punto dopo il pareggio interno per 1-1 contro la Bosnia nel match che si è giocato all’Artemio Franchi di Firenze. Per quanto concerne la Lega A si gioca per aggiudicarsi il trofeo della Uefa Nations League, infatti si qualificheranno alla fase finale le prime classificate di ogni gruppo e la fase finale del torneo verrà disputata a settembre o ottobre del 2021. Per questa Lega le ultime classificate retrocederanno in Lega B.

Olanda-Italia sarà diretta dal tedesco Felix Brych, coaudiuvato da Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre il quarto uomo sarà il signor Christian Dingert. Prima di scoprire le coordinate per la diretta tv di domani sera, ecco un focus sulle probabili formazioni di Olanda-Italia.

Dove vedere Olanda Italia in tv e streaming. Questo match della nazionale azzurra, valevole per la 2.a giornata di Nations League con calcio d’inizio alle ore 20.45, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva dalle reti Rai, il match andrà in onda su Rai 1 come di consueto per le gare della nazionale azzurra. Invece, per chi volesse seguire la gara in streaming, potrà farlo attraverso il servizio gratuito Rai Play.

Nei 21 precedenti il bilancio è nettamente in favore degli azzurri con 9 vittorie contro le 3 vittorie degli 'orange', mentre sono 9 i pareggi. L'ultimo precedente tra Olanda ed Italia risale all'incontro andato in scena a Torino nel 2018, match terminato 1-1.