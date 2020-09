Nations League, probabili formazioni Olanda-Italia: tornano Chiellini e Immobile dal 1° minuto

Questa sera alle ore 20.45 alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, Olanda-Italia si sfideranno per la seconda giornata del gruppo 1 (Lega A) della Nations League. Nel match d’esordio gli azzurri del ct Roberto Mancini hanno pareggiato 1-1 a Firenze contro la Bosnia con reti di Sensi, mentre gli Orange del tecnico Dwight Lodeweges hanno sconfitto di misura (1-0) la Polonia grazie al gol di Bergwijn; dunque match molto importante in ottica primo posta con l’Italia che non potrà permettersi di perdere per non compromettere la qualificazione alle Final Four del prossimo anno. Ora dopo aver visto chi trasmetterà il match in tv e streaming, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le possibili scelte dei due tecnici.

Olanda-Italia, le possibile scelte dei due tecnici

Rispetto alla gara contro i bosniaci, il ct Mancini f(modulo 4-3-3) farà partire titolare Chiellini in difesa e Immobile in attacco, mentre in ballo ci sono ancora alcuni dubbi: sugli esterni potrebbe esserci una chance per Di Lorenzo che prenderebbe il posto di uno tra Biraghi o Florenzi. A centrocampo possibile inserimento di Jorginho al posto di Pellegrini, invece come esterno offensivo Zaniolo dovrebbe avanzare e giocare al posto di Chiesa. Confermati sicuramente Donnarumma, Bonucci, Biraghi (o Florenzi), Barella, Sensi, Zaniolo e Insigne.

Il ct olandese invece dovrebbe confermare la stessa formazione che ha sconfitto i polacchi (modulo 4-2-3-1): Cillessen tra i pali, quartetto difensivo da destra a sinistra composto da Akè, van Dijk, Veltman e Hateboer; i due davanti alla difesa de Roon e de Jong; infine in avanti dietro l’unica punta Depay, agiranno Bergwijn, Wijnaldum e Promes.

Probabili formazioni Olanda-Italia

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Akè, van Dijk, Veltman, Hateboer; de Roon, de Jong; Bergwijn, Wijnaldum, Promes, Depay.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Chiellini, Bonucci, Florenzi; Sensi, Barella, Jorginho; Zaniolo, Immobile, Insigne.