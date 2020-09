Nations League, dove vedere Svezia-Francia: streaming gratis e diretta tv

Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Friends Arena di Solna (a porte chiuse), si disputerà il match Svezia-Francia, valevole per la prima giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League, ricordando che le altre due squadre del raggruppamento sono Portogallo (detentore della manifestazione) e Croazia che si sfideranno in terra lusitana.

Svezia-Francia, presentazione del match

Quella tra scandinavi e transalpini si annuncia una gara molto interessante e molto importante visto che il gruppo 3 sembra quello più incerto della Lega A e ogni vittoria potrebbe essere decisiva per vincere il raggruppamento e qualificarsi alle Final Four.

Per la Svezia il giocatore più atteso sarà sicuramente Dejan Kulusevski che quest’anno giocherà con la Juventus dove cercherà di consacrarsi dopo l’ottima stagione disputata con il Parma, mentre in casa Francia interessante sarà vedere la posizione di Griezmann che giocherà da trequartista dietro le due punti Giroud e Mbappè.

Nella prima edizione della Nations League la Nazionale guidata da Didier Deschamps è arrivata seconda dietro l’Olanda e davanti la Germania, mentre quella del ct Janne Andersson, è stata promossa dalla Lega B grazie alla vittoria nel gruppo 2 davanti a Russia e Turchia.

Queste le probabili formazioni delle due squadre:

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Augustinsson, Bengtsson; Forsberg, Olsson, Ekdal, Kulusevski; Quaison, Berg.

FRANCIA (4-3-1-2): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano, Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud.

Dove vedere Svezia-Francia, Nations League

Il match Svezia-Francia, purtroppo non sarà visibile su nessun canale italiano visto che non sono stati acquistati i diritti per trasmetterla; comunque per chi fosse interessato a seguire la gara, potrà collegarsi tramite satellite sulle tv locali dei due paesi, oppure consultare le pagine ufficiali Facebook e Twitter.